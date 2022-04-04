Доллар поднялся выше 473 тенге на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам утренних торгов на KASE сегодня, 4 апреля, американская валюта выросла в цене до 473,66 тенге за единицу. Об этом свидетельствуют новые данные на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Утренние торги на KASE завершились на отметке 473,66 тенге за доллар, за выходные "американец" прибавил в цене 0,85 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте в понедельник, 4 апреля, покупают доллары в среднем по 466 - 471,5 тенге за единицу, а продают - по 473,5 - 478 тенге.

В обменниках, по данным портала Kurs.kz, к данному часу актуальны следующие цены:

Алматы : покупка - 469 - 473 тенге, продажа - 475 - 478 тенге;

: покупка - 469 - 473 тенге, продажа - 475 - 478 тенге; Нур-Султан : покупка - 467 - 472 тенге, продажа - 473 - 476 тенге;

: покупка - 467 - 472 тенге, продажа - 473 - 476 тенге; Шымкент: покупка - 470 - 472 тенге, продажа - 475 - 477 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963349-dollar-podnyalsya-vyshe-473-tenge-na-kase/