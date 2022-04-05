"Проиграли те, кто повелись на курс и купили доллар": глава Минфина о ситуации на рынке валют

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После заседания правительства министр финансов Казахстана прокомментировал снизившийся курс доллара в стране – сегодня стало известно, что в бюджете страны на 2022 год его заложили по 460 тенге за 1 доллар. При том, что совсем недавно официальный курс превышал 510 тенге за доллар, а в обменниках доходил до 525, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы взяли 460 тенге за 1 доллар. Я не думаю, что кто-то здесь какое-то поражение признает, или случилась какая-то катастрофа. Помните, у нас курс подскочил за 500 тенге за один доллар? Катастрофы же не случилось.

Наоборот, сейчас тенге отыграл свой курс. Проиграли те, которые повелись и купили доллар. Я извиняюсь, но это все проигравшие. Выигравшие – те, которые ждали момента, когда все успокоится и устаканится", – заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Напомним, что сегодня в Казахстане уточнили республиканский бюджет на 2022 год – расходы будут увеличены, в том числе на реализацию поручений Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963510-proigrali-te-kto-povelis-na-kurs-i-kupili-dollar-glava-minfina-o-situatsii-na-rynke-valyut/