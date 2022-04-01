Доллар подорожал на KASE еще на 4 тенге

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Доллар подорожал еще на 4,1 тенге по итогам утренних торгов на KASE сегодня, 1 апреля. Актуальную информацию о курсе валют опубликовал официальный сайт Казахстанской фондовой биржи.

Утренние торги на KASE завершились на отметке в 471,13 тенге за доллар. За сутки американская валюта выросла в цене на 4,10 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте на данный момент покупают доллары в среднем по 468,5 - 469 тенге за единицу, а продают - по 474 - 475 тенге.

В обменниках, по данным портала Kurs.kz, к данному часу актуальны следующие цены:

Алматы : покупка - 469 - 473,5 тенге, продажа - 474,5 - 476 тенге;

: покупка - 469 - 473,5 тенге, продажа - 474,5 - 476 тенге; Нур-Султан : покупка - 469 - 472 тенге, продажа - 474 - 476 тенге;

: покупка - 469 - 472 тенге, продажа - 474 - 476 тенге; Шымкент: покупка - 470 - 473 тенге, продажа - 474 - 476 тенге.

Напомним, вчера курс доллара вырос на 7,16 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962996-dollar-podorozhal-na-kase-esche-na-4-tenge/