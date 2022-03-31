Доллар продолжает рост к тенге по итогам дневных торгов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара к тенге вновь вырос по итогам дневных торгов. Такой вывод следует из данных, опубликованных на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На данный момент курс доллара к тенге составляет 466,31 тенге за единицу. Разница со вчерашним курсом составляет 7,16 тенге.

Как показывают данные на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня и обменники на данный момент покупают и продают доллары по следующим ценам:

Алматы: покупка - 463,5-469 тенге, продажа - 465-475 тенге;

покупка - тенге, продажа - тенге; Нур-Султан: покупка - 463,5-465 тенге, продажа - 469,5-472 тенге;

покупка - тенге, продажа - тенге; Шымкент: покупка - 463,5-465 тенге, продажа - 469,5-472 тенге.

Кроме того, согласно информации с сайта Kurs.kz, обменники торгуют доллары по следующим ценам:

Алматы: покупка - 470,48 тенге в среднем, продажа - 474,95 тенге;

покупка - тенге в среднем, продажа - тенге; Нур-Султан: покупка - 468,09 тенге, продажа - 473,15 тенге;

покупка - тенге, продажа - тенге; Шымкент: покупка - 470 тенге, продажа - 475,5 тенге.

Напомним, что сегодня по итогам утренних торгов доллар подорожал сразу на 6 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962986-dollar-prodolzhaet-rost-k-tenge-po-itogam-dnevnyh-torgov/