Доллар подскочил сразу на 6 тенге на торгах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар вырос по отношению к тенге на Казахстанской фондовой бирже утром 31 марта, свидетельствуют данные с официального сайта KASE.

После утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 465,49 тенге. "Американец" стал дороже на 6,34 тенге.

Как показывают данные на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня и обменники на данный момент покупают и продают доллары по следующим ценам:

Алматы: покупка - 457-464 тенге, продажа - 463-469 тенге;

Нур-Султан: покупка - 461,5-464 тенге, продажа - 467,5-469 тенге;

По данным сайта kurs.kz, в обменниках американская валюта продается по следующим ценам:

Алматы: покупка - 459-463 тенге, продажа - 465-468;

Нур-Султан: покупка - 460-464 тенге, продажа - 466-469 тенге.

Напомним, что накануне торги закончились на отметке 459,15 тенге за единицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962922-dollar-podskochil-srazu-na-6-tenge-na-torgah/