"Если есть возможность": Шапкенов попросил работодателей повысить зарплаты работникам

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Глава Министерства труда и социальной защиты населения в кулуарах сената обратился к работодателям Казахстана с просьбой по возможности повысить заработную плату своим работникам, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шапкенов обратился ко всем работодателям страны.

"Давайте обращусь. Ко всем субъектам предпринимательства или работодателям: если у них есть возможность, поддержать своих работников и повысить заработную плату в зависимости от своих экономических возможностей", – призвал он.

По его словам, между работником и работодателем должен быть баланс.

"Если их права в законе, которые прописаны, будут нарушаться – это будет контролировать государство. Если у работников есть свои обращения, они обращаются к своему работодателю с просьбой.

Работодатель создает примирительно-согласительную комиссию, где обсуждается – это возможно или невозможно. Если невозможно, то почему. Согласно примирительной комиссии будет приниматься решение.

Если кто-то не согласен с этой комиссией, создается трудовой арбитраж. Там уже участвуют трудовые инспектора", – пояснил министр.

Он добавил, что в целом каждая компания ежегодно индексирует зарплату в среднем от 5 до 10%. Ежегодно акиматы составляют меморандум с градообразующими предприятиями о недопущении сокращения людей, об увеличении зарплаты и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962930-esli-est-vozmozhnost-shapkenov-poprosil-rabotodateley-povysit-zarplaty-rabotnikam/