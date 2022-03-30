Токаев: Геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику

Токаев провел совещание по финансово-экономическим вопросам. Фото: Акорда

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по наиболее актуальным вопросам финансово-экономической повестки, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства отметил, что геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику, в связи с чем государственные органы должны работать слаженно и эффективно.

"Ситуация меняется очень быстро. В таких условиях важно детально просчитывать свои шаги, четко и быстро оценивать все риски и возможности. Решения должны быть взвешенными и приниматься без промедления и бюрократических проволочек", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания о текущем состоянии и прогнозах развития экономики доложил премьер-министр Алихан Смаилов.

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отчитался о проводимой в настоящее время денежно-кредитной политике. Информацию об уточненных параметрах республиканского бюджета на 2022 год представил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Токаев провел совещание по финансово-экономическим вопросам. Фото: Акорда

Участники мероприятия обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения инвестиций, совершенствования транспортной логистики, а также реализации Программы повышения доходов населения.

По итогам совещания главой государства правительству и Администрации президента дан ряд поручений по вопросам социально-экономического развития страны.

Напомним, что ранее пресс-служба президента Казахстана публиковала снимки подготовки к совещанию с правительством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962825-tokaev-geopoliticheskaya-neopredelennost-okazyvaet-sereznoe-davlenie-na-nashu-ekonomiku/