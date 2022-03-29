Зачем в Казахстане хотят ввести регулирование цен на нефть государством, объяснили в АЗРК

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Представители Агентства по защите и развитию конкуренции на онлайн-брифинге в СЦК рассказали о шагах для развития конкуренции на рынке нефти и нефтепродуктов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замглавы АЗРК Рустама Ахметова, для развития конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов было предложено предпринять несколько важных шагов.

Во-первых, Агентством предлагается введение госрегулирования цен на нефть и объемов ее поставок на внутренний рынок. Как объяснили в ведомстве, это обеспечит стабильность цен на первых этапах снижения концентрации и прозрачность ценообразования на рынке.

Нужно отметить, что в Казахстане уже действует госрегулирование цен на газ.

Также предлагается реализация нефти на бирже, на первом этапе, в объеме 5-10%, добываемой независимыми компаниями, и увеличение биржевых торгов нефтепродуктами до 30%.

По данным АЗРК, это нужно для развития небольших вертикально-интегрированных компаний и независимых поставщиков. Две основные группы – СНПС и "КазМунайГаз" должны работать в условиях конкуренции на рынке.

Кроме того, важным шагом в ведомстве считают исключение лишних посредников.

Лишним посредником АЗРК считают оптовых поставщиков нефтепродуктов. Сообщается, что это не будет касаться нефтебаз. Запретить посредника предлагается законодательно.

В качестве следующего шага предлагается ограничить поставщиков нефти.

"Если мы оставляем другое посредническое звено – поставщика нефти (давальца), то предлагается ограничить участие в нем непосредственно недропользователей.

Тем самым, мы убираем с рынка лиц, не обладающих инфраструктурой добычи нефти, хранения, переработки и реализации нефтепродуктов", – заявил Ахметов.

Также в АЗРК предложили ввести единый технологический цикл на НПЗ и установить запрет на их дробление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962572-zachem-v-kazahstane-hotyat-vvesti-regulirovanie-tsen-na-neft-gosudarstvom-obyasnili-v-azrk/