Доллар вновь подешевел почти на 5 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Тенге вновь укрепился на бирже - днем американская валюта опять подешевела почти на 5 тенге, согласно данным официального сайта Казахстанской фондовой биржи.

По состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 484,49 тенге. Днем "американец" подешевел на 4,61 тенге, а за сегодняшний день валюта США потеряла 9,77 тенге.

По результатам вечерних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 483,74 тенге. За день доллар стал дешевле больше чем на 10 тенге.

Как показывают данные на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Алматы продают доллары по 484-488 тенге, а покупают – по 478-484 тенге.

Жители Нур-Султана могут купить доллары в банках по 484-488 тенге за штуку, а продать – по 478-482 тенге.

Напомним, что утром 28 марта американская валюта стоила на KASE 489,10 тенге за единицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962433-dollar-vnov-podeshevel-pochti-na-5-tenge-na-birzhe/