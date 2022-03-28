Более чем на 5 тенге подешевел доллар на KASE за выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Утренние торги на KASE в понедельник, 28 марта, завершились на отметке в 489,10 тенге за доллар. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам сегодняшних утренних торгов американская валюта стала стоить 489,10 тенге за единицу, потеряв в цене сразу 5,16 тенге.

Между тем банки второго уровня в Алматы продают доллары по 489-493 тенге, а покупают – по 483-487 тенге. Такие данные опубликованы на странице обменного курса на NUR.KZ.

Жители Нур-Султана могут купить доллары в банках по 490-496 тенге за штуку, а продать – по 484-490 тенге.

Пункты обмена валюты, по данным портала Kurs.kz, реализуют доллары по следующим ценам:

в Алматы купить доллары в обменниках можно за 488-491 тенге, продать – за 482-485 тенге;

купить доллары в обменниках можно за 488-491 тенге, продать – за 482-485 тенге; в Нур-Султане обменники продают доллары по 488-491 тенге, покупают – по 482-487 тенге;

обменники продают доллары по 488-491 тенге, покупают – по 482-487 тенге; в Шымкенте доллары продают в среднем по 489 тенге за единицу, покупают – за 483-485,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962359-bolee-chem-na-5-tenge-podeshevel-dollar-na-kase-za-vyhodnye/