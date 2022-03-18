Какое наказание грозит за покупку валюты "с рук", рассказали в Нацбанке

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В Нацбанке напомнили, что покупать и продавать валюту имеют право только лицензированные обменные пункты и банки. За неправомерные операции с валютами предусмотрены административные и уголовные наказания, сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

"Национальный Банк Казахстана информирует, что в соответствии с действующим законодательством обменные операции с наличной иностранной валютой на территории Республики Казахстан вправе осуществлять исключительно банки второго уровня и небанковские обменные пункты в соответствии с выданной им лицензией", – говорится в сообщении НБК.

Отмечается, что обмен наличной валюты через уполномоченные пункты обмена валют обеспечивает защиту прав потребителей финансовых услуг.

При этом в Нацбанке предупредили, что проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Наказания за подобную правомерную деятельность будут вменяться согласно статьям:

155 КРКобАП "Незаконная банковская деятельность";

"Незаконная банковская деятельность"; 463 КРКобАП "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления";

"Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления"; 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность".

"Обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, являются незаконными и повышают риск совершения сделок с фальшивомонетчиками", – подчеркнули в Национальном банке.

Отмечается, что сейчас в Казахстане доступны и альтернативные источники обмена валюты с использованием платежных карточек, онлайн-банкинга, которые являются более доступными и безопасными в режиме 24/7.

Также сообщается, что НБК, совместно с заинтересованными государственными и правоохранительными органами, ведет постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке наличной иностранной валюты.

"На сегодня ситуация с обеспечением наличной иностранной валютой стабилизирована, ажиотажного спроса со стороны населения не наблюдается", – заявили в Национальном банке РК.

Ранее в Казнете стали появляться объявления о продаже долларов "с рук". Причем некоторые их авторы завышали стоимость инвалюты до 800 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961531-kakoe-nakazanie-grozit-za-pokupku-valyuty-s-ruk-rasskazali-v-natsbanke/