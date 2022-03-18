Минэнерго: У Казахстана на сегодня нет ограничений по экспорту нефти

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Об отсутствии у Казахстана ограничений на экспорт нефти сегодня на коллегии Министерства энергетики заявил глава ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации министра энергетики Болата Акчулакова, экспорт казахстанской нефти осуществляется по следующим маршрутам:

нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума;

нефтепровод Атырау-Самара;

нефтепровод Атасу-Алашанькоу;

морской порт Актау;

по железной дороге.

"На сегодня ограничений по экспорту нефти не наблюдается", - заявил министр.

На коллегии он поручил вице-министру Асету Магауову вместе с "КазМунайГаз" и "КазТрансОйл" начать разработку проекта дальнейшего расширения нефтепровода Кенкияк-Атырау до 12 млн тонн в год, поскольку, как отметил он, добыча на актюбинских и кумкольских месторождениях снижается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961512-minenergo-u-kazahstana-na-segodnya-net-ogranicheniy-po-eksportu-nefti/