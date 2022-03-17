Дифференцированный тариф на электроэнергию хотят отменить в Казахстане

Иллюстративное фото: vchal /Getty Images

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в мажилисе предложил отменить дифференцированный тариф на электроэнергию. Это приведет к тому, что рядовые казахстанцы будут платить за электричество больше, чем сейчас, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин для примера привел ситуацию, которая складывается в Нур-Султане.

Там, по его словам, ТОО "Астанаэнергосбыт" заходит по среднему тарифу 19,84 тенге/кВт⋅ч, далее он дифференцируется по трем группам потребителей.

В итоге бытовые потребители, то есть рядовые горожане, платят 13,59 тенге/кВт⋅ч, юридические лица - 22,43 тенге/кВт⋅ч, бюджетные организаций - 50 тенге/кВт⋅ч.

"Недавно было совещание у главы государства, он поддержал начало пилотного проекта по снятию этой дифференциации.

К чему это приведет? Постепенно будут выравниваться тарифы. Во всем мире физические потребители платят больше.

Человек, который печет хлеб, он с точки зрения эффективности для общества важнее, хлеб важнее, чем благополучие отдельного индивида. Во всем мире физлица платят больше юридических потребителей", - пояснил спикер.

В результате дифференциации, по данным Жумангарина, только в прошлом году бюджет переплатил 20 млрд тенге, МСБ - 31 млрд тенге, в целом переплата составила 51 млрд тенге.

При этом в виде жилищной помощи, которая покрывает коммунальные услуги, было выплачено было всего 750 млн тенге.

"Мы предлагаем увеличить объемы жилищной помощи. Начинаем "пилот" в Алматы, Костанайской области и ЗКО. Как вы видите, резервы в 51 млрд тенге есть.

Незащищенные слои населения они жилищной помощью обеспечиваются. Мы постараемся до 25 года убрать эту дифференциацию", - резюмировал Серик Жумангарин

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961245-differentsirovannyy-tarif-na-elektroenergiyu-hotyat-otmenit-v-kazahstane/