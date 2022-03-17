Сайт для досрочного снятия пенсионных накоплений работает с перебоями

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Казахстанский сайт АО "Отбасы банк", предназначенный для оформления заявок на снятие пенсионных накоплений, работает с перебоями. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе АО.

"В связи с большим количеством обращений наблюдается снижение работоспособности платформы enpf-otbasy.kz. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства", - говорится в обращении банка к клиентам.

В "Отбасы банке" сообщили, что над решением проблемы прямо сейчас работает штатная команда IT-специалистов.

Напомним, что с 1 апреля текущего года пороги достаточности для снятия пенсионных средств будут повышены почти в два раза.

Изначально планировалось повысить их с начала 2022 года, однако президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отложить введение меры на 4 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961221-sayt-dlya-dosrochnogo-snyatiya-pensionnyh-nakopleniy-rabotaet-s-pereboyami/