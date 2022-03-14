Официальный курс доллара превысил 511 тенге
Официальный курс доллара перевалил за 511 тенге. Итоги утренних торгов опубликовал официальный сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).
За сутки доллар подорожал еще на 0,22 тенге и стал стоить 511,06 тенге.
Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Казахстане продают и покупают доллары по следующим ценам:
- в Алматы купить доллары можно по 519 - 523 тенге, продать - по 511 - 515 тенге;
- в Нур-Султане банки продают доллары по 517 - 523 тенге, а покупают по 511 - 513 тенге;
- в Шымкенте купить доллары можно за 517 - 523 тенге, а продать - за 513 тенге.
По данным сайта Kurs.kz, в обменниках Алматы доллары продают в среднем по 519 тенге, такие же цены актуальны в обменниках Нур-Султана. Пункты обмена валюты Шымкента, по информации сайта, временно приостановили продажу валюты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960554-ofitsialnyy-kurs-dollara-prevysil-511-tenge/