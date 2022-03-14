Официальный курс доллара превысил 511 тенге

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Официальный курс доллара перевалил за 511 тенге. Итоги утренних торгов опубликовал официальный сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

За сутки доллар подорожал еще на 0,22 тенге и стал стоить 511,06 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Казахстане продают и покупают доллары по следующим ценам:

в Алматы купить доллары можно по 519 - 523 тенге, продать - по 511 - 515 тенге;

купить доллары можно по 519 - 523 тенге, продать - по 511 - 515 тенге; в Нур-Султане банки продают доллары по 517 - 523 тенге, а покупают по 511 - 513 тенге;

банки продают доллары по 517 - 523 тенге, а покупают по 511 - 513 тенге; в Шымкенте купить доллары можно за 517 - 523 тенге, а продать - за 513 тенге.

По данным сайта Kurs.kz, в обменниках Алматы доллары продают в среднем по 519 тенге, такие же цены актуальны в обменниках Нур-Султана. Пункты обмена валюты Шымкента, по информации сайта, временно приостановили продажу валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960554-ofitsialnyy-kurs-dollara-prevysil-511-tenge/