Рост цен на топливо может спровоцировать дефицит легковых авто

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Рост цен на топливо может спровоцировать дефицит легковых автомобилей. В последние годы автопроизводители массово выпускали внедорожники и пикапы, поэтому количество седанов и легковых автомобилей в автосалонах находится на рекордно-низком уровне, передает The Wall Street Journal.

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Резкий рост цен на топливо из-за антироссийских мер шокировал автомобильную отрасль, которая и так пострадала от последствий COVID-19. Средняя цена на газ в США в субботу достигла 4,33 доллара, а запрет на импорт российской нефти в Штаты, о котором стало известно во вторник, может привести к еще большему росту цен на топливо в ближайшем будущем. В этих условиях многие обладатели пикапов и внедорожников (самых популярных автомобилей последних лет) могут захотеть поменять средство передвижения. И с этим могут возникнуть трудности. По словам дилеров, запасы новых и поддержанных легковых автомобилей в дилерских центрах находятся на уровне исторического минимума.

Для многих эта ситуация стала поводом задуматься о приобретении электромобиля. 62-летний учитель из Портленда, Брет Бьорнстад, рассказал, что год назад он купил автомобиль Kia Rio, но из-за роста цен на бензин он задумывается о том, чтобы пересесть на электрокар. Исторически легковые автомобили и седаны были лучшим вариантом для тех, кто хочет иметь средство передвижения, но не хочет сильно тратиться на топливо.

В последние десять лет эта тенденция изменилась. Эпоха низких цен на бензин и популярность крупногабаритных авто заставила автопроизводителей прекратить выпуск некоторых экономичных моделей. Так, с производства были сняты Ford Fiesta, Honda Fit и Toyota Yaris. По данным аналитической компании Wards Intelligence, почти 78% всех автомобилей, проданных в прошлом году, были внедорожниками и пикапами. Десять лет назад на эти автомобили приходилось 55% общих продаж отрасли в США. При этом компаниям будет непросто увеличить производство легковых автомобилей из-за нехватки запчастей. Этот дефицит возник на фоне кризиса поставок во время пандемии COVID-19. Дилеры говорят, что на данный момент слишком рано говорить о том, насколько сильно цены на бензин повлияют на поведение покупателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960582-rost-tsen-na-toplivo-mozhet-sprovotsirovat-defitsit-legkovyh-avto/