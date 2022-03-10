Снизится ли экспорт казахстанской нефти из-за ситуации в Украине и России, ответили в Минэнерго

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Глава Минэнерго в кулуарах правительства рассказал, какие есть пути для экспорта казахстанской нефти на фоне ситуации вокруг России и Украины, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что предпосылок по снижению экспорта нашей нефти на сегодня не ожидается. При этом министр положительно оценил возможность роста цен на нефть.

"Если мы сможем на нашей нефти заработать больше денег, то что плохого", - высказался глава ведомства.

Спикер также прокомментировал вопрос о том, рассматривается ли возможность изменения маршрутов транзита казахстанской нефти.

"Различные варианты рассматриваются по маршрутам экспорта. У нас в свое время была же разветвленная система экспорта, в том числе Китай и Европа.

Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы какие-то объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как договорились в штатном режиме, через "КТЖ", через Самару.

У нас есть возможности различные, есть порт Актау, Балтийская трубопроводная система. Но пока мы не рассматриваем. Мы опционально смотрим, но продолжаем работать так, как договорились", - сообщил глава Минэнерго.

Акчулаков отметил, что ведомство не планирует пересматривать планы по добыче нефти на этот год.

"Нет. Пока нет же санкций. На добычу влияет в первую очередь возможность продать нефть. Понятно, что если есть возможность продать, то сложностей нет.

Увеличение добычи тоже сложно. Просто так увеличить добычу сырой нефти невозможно: для этого нужна инфраструктура определенная. Поэтому тот план, который мы заложили - 87,5 млн тонн – это то, что мы можем сегодня, в силу имеющейся инфраструктуры, добыть", - резюмировал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские грузы, находящиеся в России, переориентируют в Латвию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960033-snizitsya-li-eksport-kazahstanskoy-nefti-iz-za-situatsii-v-ukraine-i-rossii-otvetili-v-minenergo/