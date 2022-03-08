Решен вопрос переправки грузов из Китая в Казахстан внутри пункта пропуска "Нур Жолы"

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Сегодня под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прошло очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам, где были рассмотрены вопросы в сфере таможни, передает официальный сайт главы кабмина primeminister.kz.

О принимаемых мерах по развитию таможенно-логистической инфраструктуры доложил первый вице-министр финансов Марат Султангазиев.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК, на сегодняшний день железнодорожные пункты пропуска "Алтынколь" и "Достық-Темиржол" на границе с КНР функционируют в штатном режиме.

"На текущий момент из 5 автодорожных пунктов пропуска 4 открыты и принимают грузы. Пункт пропуска "Калжат" на сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией закрыт со стороны КНР. Стороны согласовывают точные даты возобновления деятельности "Калжат-Дулаты", - сообщил Марат Султангазиев.

Правительством решен вопрос перевалки грузов внутри пункта пропуска "Нур Жолы" из КНР в РК и упорядочивается электронная очередь. При этом в 2 раза снижается стоимость услуг перевозки.

В ходе совещания премьер-министр отметил необходимость оперативного реагирования на возникающие и возможные риски в связи с текущими реалиями. Следующее совещание оперштаба по антикризисным мерам состоится 9 марта.

Напомним, 2 марта стало известно, что правительство Казахстана создало оперштаб по антикризисным мерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959738-reshen-vopros-perevalki-gruzov-iz-kitaya-v-kazahstan-vnutri-punkta-propuska-nur-zholy/