Токаеву доложили о деятельности холдинга "Байтерек" за 2021 год и планах на предстоящий период
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления холдинга "Байтерек" Канатом Шарлапаевым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале телерадиокомплекса главы государства.
Глава государства был проинформирован о деятельности холдинга за 2021 год и планах на предстоящий период. В 2021 году 37 крупных проектов получили поддержку на сумму 533,2 млрд тенге, еще 7 проектов введены в эксплуатацию.
57,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму 2,2 трлн тенге. 236,8 млрд тенге направлено на поддержку отечественных экспортеров.
Согласно представленным президенту данным, в рамках развития агропромышленного комплекса выдано свыше 26 тысяч займов на общую сумму 464,2 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в 2021 году порядка 130 тысяч семей приобрели жилье или улучшили свои жилищные условия.
Кроме того, по состоянию на 1 января 2022 года 458 тысяч вкладчиков воспользовались единовременными пенсионными выплатами на сумму более 1,97 трлн тенге.
Напомним, что ранее глава Антикора доложил Токаеву о расследовании резонансных уголовных дел.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959328-tokaev-prinyal-predsedatelya-pravleniya-holdinga-bayterek-kanata-sharlapaeva/