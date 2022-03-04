Токаеву доложили о деятельности холдинга "Байтерек" за 2021 год и планах на предстоящий период

Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления холдинга "Байтерек" Канатом Шарлапаевым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале телерадиокомплекса главы государства.

Глава государства был проинформирован о деятельности холдинга за 2021 год и планах на предстоящий период. В 2021 году 37 крупных проектов получили поддержку на сумму 533,2 млрд тенге, еще 7 проектов введены в эксплуатацию.

57,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму 2,2 трлн тенге. 236,8 млрд тенге направлено на поддержку отечественных экспортеров.

Согласно представленным президенту данным, в рамках развития агропромышленного комплекса выдано свыше 26 тысяч займов на общую сумму 464,2 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в 2021 году порядка 130 тысяч семей приобрели жилье или улучшили свои жилищные условия.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2022 года 458 тысяч вкладчиков воспользовались единовременными пенсионными выплатами на сумму более 1,97 трлн тенге.

Напомним, что ранее глава Антикора доложил Токаеву о расследовании резонансных уголовных дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959328-tokaev-prinyal-predsedatelya-pravleniya-holdinga-bayterek-kanata-sharlapaeva/