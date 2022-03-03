Риски для экономики Казахстана обсудили на заседании оперштаба по антикризисным мерам

Премьер-министр провел заседание оперштаба по антикризисным мерам. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сегодня провел заседание оперативного штаба по антикризисным мерам, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

В рамках совещания собравшиеся обсудили вопросы отраслевых направлений экономики, транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.

На текущий момент правительство РК совместно с НПП "Атамекен", МФЦА и отраслевого бизнеса ведет расчеты потенциального санкционного сценария с конкретными рисками и влиянием на экономику Казахстана, а также возможными контрмерами для купирования негативного эффекта.

Напомним, что правительство Казахстана создало оперативный штаб по антикризисным мерам. В его состав вошли первые руководители ключевых государственных органов – такие, как премьер-министр, министры финансов, энергетики и другие, – а также представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959182-riski-dlya-ekonomiki-kazahstana-obsudili-na-zasedanii-opershtaba-po-antikrizisnym-meram/