Некоторые обменники Нур-Султана, Алматы и Шымкента приостановили продажу долларов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Нур-Султане почти все обменные пункты приостановили продажу долларов, также приостановлена продажа американской валюты в некоторых обменниках Алматы.

В Нур-Султане по состоянию на 17.00, по информации сервиса Kurs.kz, продажи долларов осуществляли лишь несколько обменников, где доллар покупают в среднем по 466.05, а продают по 467 тенге.

В Алматы продажу долларов осуществляет большинство обменников, но ряд обменных пунктов также приостановили продажу. Один доллар в южной столице покупают в среднем по 465.56 тенге, а продают по 467.5 тенге.

В Шымкенте пункты обмена валюты приостановили продажу долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1958237-nekotorye-obmenniki-almaty-i-nur-sultana-priostanovili-prodazhu-dollarov/