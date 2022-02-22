Снят запрет на вывоз картофеля и моркови из Казахстана

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По итогам заседания Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики от 28 января, было принято решение снять действующий запрет на вывоз моркови и картофеля с территории Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

С января текущего года в Казахстане был введен запрет на вывоз картофеля и моркови за пределы страны. Это было необходимо для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

С сегодняшнего дня, 22 февраля 2022 года, этот запрет снимается, но начинает действовать ряд ограничений.

Так, по информации КГД, введены количественные ограничения на вывоз картофеля в размере 144,5 тыс. тонн и картофеля семенного в размере 57,5 тыс. тонн сроком до 1 мая 2022 года.

Такая квота установлена в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №44 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957265-snyat-zapret-na-vyvoz-kartofelya-i-morkovi-iz-kazahstana/