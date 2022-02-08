На просьбы работников нефтесервиса национализировать их компании ответили в Минэнерго

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Министерство энергетики Казахстана ответило на обращение работников некоторых нефтесервисных компаний по поводу национализации их предприятий, в частности путем их приобретения АО НК "Казмунайгаз" или его дочерними организациями. Ответ появился на официальном сайте ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях появились обращения работников частных нефтесервисных компаний. Они заявляли о необходимости национализации их предприятий.

Однако в Минэнерго отмечают, что сейчас наоборот ведется работа по переходу госпредприятий в конкурентную среду.

"Решение вопросов снижения доли государства в экономике является важным приоритетом в работе по повышению конкурентоспособности предприятий нашей страны и обеспечению здоровой конкурентной среды. Поэтому государством проводится активная работа по передаче государственных и квазигосударственных предприятий в конкурентную среду, в том числе в нефтегазовом комплексе", - объясняют в министерстве.

Реализуется комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, согласно которому по группе компаний холдинга "Самрук-Казына" планируется поэтапно выставить на приватизацию порядка 40 предприятий.

"В этой связи национализация нефтесервисных компаний путем приобретения их АО НК "Казмунайгаз" не предусматривается.

В свою очередь, для улучшения социально-трудовых условий подрядных организаций по всему периметру группы АО НК "Казмунайгаз" проводится соответствующая работа", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955033-na-prosby-rabotnikov-nefteservisa-natsionalizirovat-ih-kompanii-otvetili-v-minenergo/