Директоров "Самрук-Казына" проверят на детекторе лжи и на психологическое соответствие коррупционным рискам

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План мероприятий по вопросам реформирования фонда "Самрук-Казына" опубликовали на официальном сайте акционерного общества.

В одном из пунктов данного плана говорится о проведении тестов на полиграфе и психологического профайлинга, а также других мерах.

В частности, предлагается пересмотреть требования по найму и организации работы СЕО-1 (замглавы компании) и СЕО-2 в ПК и юрлицах, где 50% и более акций/долей участия прямо или косвенно принадлежат ПК, курирующих или занимающихся вопросами закупок, путем включения:

проведения психологического профайлинга устойчивости к коррупционным рискам;

соответствующей спецпроверки, комплаенс;

тестов на полиграфе;

ежегодной ротации.

Ранее мы сообщали, что было решено освободить от занимаемых должностей семерых топ-менеджеров фонда "Самрук-Казына". Также был опубликован план реформирования фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952948-direktorov-samruk-kazyna-budut-proveryat-na-detektore-lzhi-i-na-psihologicheskoe-sootvetstvie-korruptsionnym-riskam/