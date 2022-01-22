Ускорить работу по возмещению ущерба бизнесу поручил премьер-министр Казахстана

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по реализации поручений, данных президентом страны. Об этом сообщается на официальном сайте primeminister.kz.

Как стало известно, в ходе беспорядков в Казахстане пострадал 351 объект недвижимости, требуется проведение ремонтно-восстановительных работ.

Из них 45 зданий государственных органов и 306 коммерческих объектов в 8 регионах. Это города Алматы и Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

Предварительный ущерб бизнесу составил 98,1 млрд тенге, из них на долю Алматы приходится 97%.

Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов в установленный срок завершить работу по техническо-экспертному обследованию пострадавших зданий и оценке стоимости ремонтных работ с последующим внесением необходимой документации в Министерство финансов.

Правительственной комиссии по оценке ущерба от беспорядков совместно с местными исполнительными органами дано поручение оперативно завершить оценку ущерба и направить в Министерство национальной экономики перечень пострадавших субъектов бизнеса и размер понесенного ими ущерба.

"Правительство готово еженедельно проводить необходимую процедуру по выделению средств для оперативного оказания помощи пострадавшим предпринимателям", - сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Алматы в целом предварительный ущерб от беспорядков превысил 112 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952488-uskorit-rabotu-po-vozmescheniyu-uscherba-biznesu-poruchil-premer-ministr-kazahstana/