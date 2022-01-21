Куда казахстанцам отправлять жалобы на рост цен, рассказали в Минторговли

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Председатель комитета торговли Ержан Казанбаев рассказал, где посмотреть пороговые цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и куда отправлять жалобы, сообщается на официальном сайте Минторговли РК.

Пороговые значения на СЗПТ устанавливаются акиматами для каждого региона отдельно. Они не распространяются на другие регионы страны, пояснил Казанбаев.

"Сведения о предельных ценах являются открытыми и размещаются в открытых источниках, включая портал "Әділет" и официальные сайты акиматов", - уточнил глава комитета.

Он также сообщил, в какие госорганы можно обращаться с жалобами на рост цен.

Первый канал - это акиматы, так как на сегодня в местных исполнительных органах есть инструмент по контролю за торговыми надбавками, вознаграждениями в торговых сетях, чтобы цена не превышала 15% торговой надбавки с привлечением общественного контроля.

Второй механизм - это комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции и территориальные департаменты комитета. А также в комитет торговли, где совсем скоро появится возможность для обращения через территориальные департаменты, а также можно обратиться посредством платформы e-tutynushy, через которую можно также подать жалобу на магазин, завышающий цены на СЗПТ.

Третий госорган - это агентство по защите и развитию конкуренции РК и его территориальные департаменты, куда можно обратиться в случае подозрений, что появились факты создания искусственного дефицита продуктов питания или ценовых спекуляций.

Напомним, что недавно в Сети казахстанцы пересылали друг другу фотографию, на которой изображен лист с перечнем предельных цен на социально значимые продукты. Как оказалось, рассылка оказалась фейковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952414-kuda-kazahstantsam-otpravlyat-zhaloby-na-rost-tsen-rasskazali-v-mintorgovli/