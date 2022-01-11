Работу обменников в Казахстане возобновят с 12 января

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пресс-службе Нацбанка РК рассказали, когда в городе Алматы и других регионах страны заработают обменные пункты – ранее они временно приостановили свою работу из-за контртеррористической операции и нестабильной работы Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также постепенного восстановления каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы", – сообщили в пресс-службе НБ РК.

Вместе с этим, дабы поддержать банковскую ликвидность, в дополнение к стандартным инструментам, Нацбанк начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на срок до 3 месяцев. Сообщается, что все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме.

"Во исполнение поручения главы государства в целях содействия финансовой стабильности на фоне произошедших беспрецедентных событий Национальный Банк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка, при необходимости – путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка", – добавили в Национальном банке Казахстана.

Напомним, 9 января пресс-служба НБ распространила сообщение о том, что в стране временно приостанавливается работа обменных пунктов. Сообщалось, что связано это с нестабильной работой интернета и проводимой в Алматы и регионах контртеррористической операцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950549-rabotu-obmennikov-v-kazahstane-vozobnovyat-s-12-yanvarya/