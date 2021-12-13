Курс доллара к тенге снова снизился по итогам утренних торгов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс "американца" по отношению к тенге вновь продемонстрировал падение по итогам утренних торгов 13 декабря, передает официальный сайт Казахстанской фондовой биржи.

Так, если ранее курс тенге к доллару составлял 434,42 тенге, то теперь он снизился до 433,29 тенге за единицу.

Разница предыдущего курса с новым составила 1,13 тенге.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на сегодняшний день "американца" в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – от 433 до 434 тенге; продажа – от 435,5 до 437,5 тенге;

покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Алматы: покупка – от 431,5 до 435,7 тенге; продажа – от 435,5 до 437,5 тенге;

покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Шымкент: покупка – от 431,5 до 434 тенге; продажа – от 435,5 до 437,5 тенге.

Напомним, что ранее эксперты озвучили свои прогнозы по курсу тенге и инфляции на следующий год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946631-kurs-dollara-k-tenge-snova-snizilsya-po-itogam-utrennih-torgov/