Информацию о дефиците бензина на юге Казахстана прокомментировали в "КазМунайГазе"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В "КазМунайГазе" прокомментировали сведения о возникшем дефиците бензина на автозаправочных станциях юга страны. Комментарий появился в В "КазМунайГазе" прокомментировали сведения о возникшем дефиците бензина на автозаправочных станциях юга страны. Комментарий появился в официальном Instagram-профиле нацкомпании.

"9 декабря в ряде СМИ появилась информация о возникшем дефиците бензина на автозаправочных станциях города Шымкента и Туркестанской области.

В этой связи АО НК "КазМунайГаз" заявляет, что на сегодняшний день все три казахстанских НПЗ работают в штатном режиме. Переработка нефти и производство нефтепродуктов выполняется сверх плана, утвержденного Министерством энергетики РК", – заявили в КМГ.

По данным нацкомпании, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод производит порядка 6 тыс. тонн бензина в сутки.

Отгрузка бензина с завода, по информации "КазМунайГаза", осуществляется своевременно, согласно заявкам от поставщиков нефти и составляет около 6 тыс. тонн в сутки, из них порядка 2 тыс. тонн отгружается в Туркестанскую область.

"Таким образом, со стороны Шымкентского НПЗ нет никаких оснований для возникновения дефицита бензина в регионе. По данным диспетчерско-аналитического центра КМГ, по состоянию на 10 декабря текущего года запасы бензина марки АИ-92 на нефтебазах Туркестанской области составляют 15,4 тыс. тонн, что равно 12-дневному потреблению области", – добавили в АО НК "КазМунайГаз".

Напомним, ранее водители из Туркестанской области пожаловались, что бензин в регионе стали отпускать лишь по талонам. Они посчитали, что таким образом АЗС искусственно создают дефицит топлива, чтобы поднять на него цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946362-informatsiyu-o-defitsite-benzina-na-yuge-kazahstana-prokommentirovali-v-kazmunaygaze/