"Все очень плохо": бензин продают только по талонам в Туркестанской области (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Туркестанской области бензин стали отпускать лишь по талонам. Водители считают, что таким образом АЗС искусственно создают дефицит топлива, чтобы поднять цены на него, которые, к слову, уже начали ползти вверх.

Как передает телеканала "Астана", в Туркестанской области начался настоящий топливный кризис - у АЗС выстроились длинные очереди из автомобилей, в том числе машин скорой помощи. Некоторые АЗС перестали работать, а те, что работают, выдают бензин лишь по талонам.

"Я был на пяти заправках, и нигде нет бензина. На одной из них очередь аж до следующей улицы выстроилась. 92-й выдают только по талонам. Я не понимаю, они хотят так повысить цены?" - возмущен один из водителей по имени Камбар.

По словам заместителя акима области, лишились бензина только мелкие компании. Причина в закрытом на ремонт Павлодарском заводе. Новые поставщики отказываются отправлять в регион мелкие партии, создавая искусственное повышение цен, заявил чиновник.

"По информации Минэнерго и Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, решим проблему в течение двух дней. А после к выходным доставим топливо и в такие отдаленные районы как Шардара и Мактаарал", - пообещал замакима региона Рашид Аюпов.

Эксперты также считают, что причина подорожания топлива - закрытые на модернизацию НПЗ. По некоторым данным, ее провели в долг, а чтобы вернуть долги, приходится повышать цены.

"Одна из причин – модернизация заводов, которую кое-как за 30 лет осуществили, она осуществлялась на заемные средства. Соответственно, кто будет за это все расплачиваться", - объясняет экономист Сергей Смирнов.

По данным бюро нацстатистики, стоимость АИ-92 выросла в ноябре текущего года более чем на 4 тенге. Бензин 96 марки подорожал почти на 7 тенге за литр. В столице самую ходовую марку топлива, АИ-92, заправляют по 189 тенге за литр. Учитывая расход топлива в морозы, цены кусаются, жалуются астанчане.

"Они же с Россией сравнять хотят. Ну, пускай равняют. Тогда и зарплату нам пусть с Россией сравняют", "Лишь бы был!", "Все очень плохо, очень дорого. Особенно если объем большой. Где-то за 2-3 дня на десять тысяч", - жалуются астанчане.

По словам экспертов, цены на бензин уже не связаны с ценами на нефть - на стоимость горючего оказывают влияние слишком много факторов.

На резкое подорожание бензина пожаловались и в Мангистауской области. Здесь цена на АИ-92 поднялась до 180 тенге. Такой скачок в первую очередь ударил по карманам водителей такси.

"Бензин дорожает, и солярка дорожает, все дорожает. Такси почему-то не дорожает. Естественно, по карману всех бьет, водителей всех и даже простых пассажиров. Всех касается. Не знаю, что в дальнейшем будет, но так дело не пойдет", - поделился горожанин Еркин.

А в акимате уверены, что повода для беспокойства нет. Рост был, но он незначительный - 6 тенге. Да и то не из-за прихоти владельцев АЗС, а из-за поставщика, заявили чиновники. В Мангистаускую область бензин привозят с Атырауского НПЗ.

"По словам владельцев АЗС, поставщики подняли цену на горюче-смазочный материал. Логистика, транспортировка. Ежедневно мы мониторим все АЗС и каждый день отправляем отчет в министерство по ценам и по остаткам. Ситуация по запасам топлива на сегодняшний день стабильна", - заявил главный специалист отдела управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Жасулан Бекболат.

Как будут меняться цены на бензин в акимате пока сказать не могут. Там уверяют, что ситуация находится под контролем. Но, как отмечает телеканал, когда случаются дефициты и резкие подорожания, казахстанцам сразу напоминают, что сферу эту контролирует рынок, а не власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946233-vse-ochen-ploho-benzin-prodayut-tolko-po-talonam-v-turkestanskoy-oblasti-video/