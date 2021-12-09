Ослабление тенге в ноябре объяснили в Нацбанке

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Глава Нацбанка на заседании кабмина прокомментировал ситуацию с курсом тенге в ноябре, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерболат Досаев сообщил, что в ноябре наблюдалась высокая волатильность на мировых финансовых и товарных рынках на фоне обнаружения омикрон-штамма КВИ.

По его словам, сообщение о распространении штамма в США и Европе вызвало резкое падение нефтяных котировок. В итоге, мировые цены на нефть снизились до минимальных уровней с конца августа – до 65-66 долларов за баррель.

"На мировом валютном рынке также наблюдалось глобальное ослабление валют развивающихся стран: российский рубль за месяц ослаб на 4,7%, южноафриканский ранд на 4,3%, мексиканское песо на 4,3%.

Ухудшение фундаментальных факторов обусловило ослабление тенге в ноябре на 1,7%, до 434,2 тенге за доллар. По состоянию на 8 декабря, курс тенге составил 434,46 тенге за доллар", - добавил глава Нацбанка.

По его словам, поддержку национальной валюте оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для выделения трансфертов в бюджет.

При этом налоговый период не оказал существенной поддержки национальной валюте из-за достаточности тенговой ликвидности у экспортеров.

"В условиях неопределенности и резкого ухудшения внешних условий значительно возрос спрос на иностранную валюту у физических и юридических лиц.

В целях недопущения дестабилизирующих колебаний тенге Национальный Банк впервые с октября 2020 года провел валютные интервенции в последние дни ноября на сумму 239 млн долларов", - резюмировал Досаев.

Напомним, накануне в Нацбанке заявили о резком росте спроса на доллар в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946085-oslablenie-tenge-v-noyabre-obyasnili-v-natsbanke/