Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы», сообщается на официальном сайте Акорды.

Текст закона публикуется в печати, сообщили в Акорде.

Ранее заместитель премьер-министра Алихан Смаилов сообщил в сенате, во время обсуждения данного закона, что использование средств Нацфонда планируется сократить с нынешних 4,5 трлн тенге до 2,4 трлн тенге, то есть в два раза.

Как указывалось в заключении комитета мажилиса к данному законопроекту, документом предусматривается утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2022 год – 2 400 млрд тенге, 2023 год – 2 200 млрд тенге, 2024 год – 2 000 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944723-tokaev-podpisal-zakon-o-garantirovannom-transferte-iz-natsfonda/