Атамкулов: Дефицит угля в Казахстане – искусственный

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Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов в кулуарах кабмина высказался о дефиците угля в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Атамкулов, Казахстан экспортирует всего 27% угля. При этом реализуется в другие страны уголь двух видов – уголь с высокой спекаемостью для металлургической обработки и с высокой зольностью (выше 38%) для энергопредприятий.

"Населению мы отправляем уголь с низкой зольностью, с высокими и средними размерами фракций. Это "Каражыра", "Богатырь" и "Шубаркуль". Мы сегодня уже отгрузили по заявкам областей 94% угля, который нужен населению.

На сегодня у нас перевыполнение плана по сравнению с октябрем прошлого года, то есть, у нас стабильная отгрузка, мы идем с перевыполнением по карьерам. У нас подписаны меморандумы с самыми крупными поставщиками. Тот ажиотаж, который создан... Дефицит – искусственный", – заверил министр.

Ранее Атамкулов заявил, что ситуация с углем в регионах стабильная.

В начале ноября большой резонанс среди казахстанцев вызвало видео из соцсетей, на котором некая женщина сидит в ковше работающего погрузчика. Сообщалось, что туда она забралась, чтобы получить уголь. Аким Кербулакского района Галиаскар Сарыбаев назвал видео провокацией и попросил не создавать лишний ажиотаж.

В свою очередь, аким Алматинской области отправил налоговую к "женщине в ковше с углем". Он заявил, что это местная жительница, которая закупает уголь и перепродает его с наценкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943481-atamkulov-defitsit-uglya-v-kazahstane-iskusstvennyy/