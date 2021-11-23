Список организаций с признаками финансовой пирамиды составили в Казахстане

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Зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на заседании правительства рассказал, что делается для защиты казахстанцев от сомнительных финансовых операций, передает корреспондент NUR.KZ.

Олег Смоляков сообщил, что принимаются превентивные меры для противодействия вовлечения граждан в сомнительные финансовые операции с субъектами, имеющими признаки незаконной деятельности на финансовом рынке.

«В октябре текущего года Агентством опубликован список подозрительных субъектов. Данный перечень включает 56 организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, и 65 лиц, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории страны финансовых услуг самостоятельно или с привлечением посредников без наличия соответствующей лицензии или разрешения», - отметил он.

Полный список организаций опубликован на сайте Агентства.

Сообщается, что деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования, соответственно права клиентов по оказываемым им финансовых услугам, законодательно не защищены. В этой связи, совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943479-spisok-organizatsiy-s-priznakami-finansovoy-piramidy-sostavili-v-kazahstane/