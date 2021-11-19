Подорожание доллара до 440 тенге к концу года прогнозируют казахстанские экономисты

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Казахстанская валюта вновь ослабла - в некоторых обменниках цены на доллар выросли до 434 тенге. Эксперты считают, что к концу года "американец" может подорожать до 440 тенге.

Тенге достиг минимального значения за последние полгода - впервые с апреля курс доллара вырос до 430 тенге. В некоторых столичных обменниках американскую валюту продают по 434 тенге за единицу, сообщает телеканал "Астана".

В Нацбанке ослабление валюты объясняют удешевлением нефти и международной ситуацией.

"Котировки нефти c конца октября снизились более чем на 5% с максимальных за последние 7 лет отметок на фоне спекуляций о возможных мерах администрации Байдена по сдерживанию роста цен на нефть, а также на фоне прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства о скором появлении избыточного предложения на рынке нефти", - заявил директор департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов.

Эксперты считают, что нацвалюта и дальше будет слабеть.

Экономист Арман Байганов считает, что до конца года тенге может упасть до 440 единиц за доллар. Объясняется прогноз еще большим удешевлением нефти и восстановлением экономики США после пандемии.

"Высокого скачка не будем наблюдать. До конца года, возможно, от 1 до 3 процентов ослабление будет - примерно в коридоре 430-440 тенге на американский доллар", - поделился своими прогнозами Байганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943105-podorozhanie-dollara-do-440-tenge-k-kontsu-goda-prognoziruyut-kazahstanskie-ekonomisty/