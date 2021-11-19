Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар: в Нацбанке объяснили ситуацию

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Последние дни тенге заметно слабеет, а нефть дешевеет. Накануне, впервые с апреля, курс тенге превысил 430 за доллар. Что служит факторами такой волатильности на международных рынках и как это влияет на обменный курс тенге, рассказал директор департамента монетарных операций Нацбанка Казахстана Нуржан Турсунханов.

Биржевые торги валютной парой доллар-тенге на Казахстанской фондовой бирже 18 ноября достигли уровня 431,60 тенге, что является максимальным значением более чем за полгода.

По словам Турсунханова, динамика курса отражает текущие тренды на рынке энергоносителей и ситуацию на международном рынке.

"С одной стороны, котировки нефти c конца октября снизились более чем на 5% с максимальных за последние 7 лет отметок на фоне спекуляций о возможных мерах администрации Байдена по сдерживанию роста цен на нефть, а также на прогнозах ОПЕК и Международного энергетического агентства о скором появлении избыточного предложения на рынке нефти. Опасение участников рынка вызывает продажа нефти из стратегических резервов США и Китая, согласованная во время последних переговоров между лидерами этих стран 16 ноября.

С другой стороны, ожидание более скорого начала цикла повышения ставок в США в ответ на высокие показатели инфляции снижает привлекательность валют развивающихся стран и является дополнительным фактором ослабления тенге. Ускорение инфляции в США до 6,2%, что является максимальным значением за 30 лет, привело к приближению ожидаемой даты начала повышения ставок в США и росту доходностей облигаций. Укрепление доллара США продолжает оказывать повсеместное давление на валюты развивающихся стран", - сообщил директор департамента монетарных операций.

По его информации, индекс валют развивающихся стран EMCI J.P. Morgan с конца октября ослаб на 2,1% на фоне опасений инвесторов касательно оттока капитала из развивающихся рынков с началом цикла ужесточения центробанков развитых стран. Так, турецкая лира ослабла на 15,2%, южноафриканский ранд – на 2,7%, чилийское песо – на 2,2%. В Турции, девальвация лиры принимает характер валютного кризиса.

"На фоне изменения сентимента по отношению к рынкам развивающихся стран мы отмечаем снижение аппетита нерезидентов к государственным ценным бумагам Казахстана, которые с начала месяца сократили инвестиции на 23 млрд тенге, или на 3% от позиции.

Российский рубль также демонстрирует негативную динамику на фоне растущих геополитических рисков. Беспокойство инвесторов вызвали заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о перемещении российских войск в районе границы с Украиной. США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России по вторжению на Украину и призывают Россию прояснить свои намерения. С начала ноября курс рубля к доллару США начал заметно слабеть с уровня 70,9 до 73,1 рублей за доллар, ослабев на 3,1%", - пояснил Турсунханов.

В целом можно сказать, что тенге формируется под воздействием фундаментальных факторов и отражает динамику основных трендов на рынке энергоносителей и рынках развивающихся стран, подытожили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942946-tenge-vpervye-s-aprelya-prevysil-430-za-dollar-v-natsbanke-prokommentirovali-situatsiyu/