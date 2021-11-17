Токаев принял главу правления "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева

Касым-Жомарт Токаев и Алмасадам Саткалиев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности Фонда с начала текущего года.

Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Қазына" получила доход на уровне 8 981 млрд тенге, что на 20 % выше запланированного. Операционная прибыль составила 1 256 млрд тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942677-tokaev-prinyal-glavu-pravleniya-samruk-qazyna-almasadama-satkalieva/