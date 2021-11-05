СМИ: Сбербанк сокращает присутствие в Европе из-за санкций

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Сбербанк продаст несколько «дочек» в Центральной и Восточной Европе. Сумма сделки составит порядка 500 млн евро. Крупнейший российский банк сокращает присутствие за рубежом из-за санкций и геополитической ситуации, передает РБК.

Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG 3 ноября подписало соглашение о продаже своих «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, говорится в сообщении «Сбера». Совокупные активы на продажу составляют 7,3 млрд евро, у реализуемых банков 162 филиала и около 600 тыс. клиентов на конец прошлого года.

Покупателями выступают группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited.

«Общая сумма сделки составит порядка 500 млн евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером». «Сбер» ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в консолидированной финансовой отчетности группы», — сообщил Сбербанк.

Сбербанк «принял решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели», объяснили в кредитной организации. Sberbank Europe (со штаб-квартирой в Вене) в Восточной Европе продолжит владеть чешским банком Sberbank Czech Republic.

Sberbank Europe, аккумулирующий европейские активы «Сбера» на 12,9 млрд евро, завершил 2020 год с убытком 13,6 млн евро, показывает его отчетность. Для сравнения: в докризисном 2019-м он показал прибыль 40,6 млн евро. В сделку попадут как прибыльные европейские активы, так и убыточные.

«Закрытие сделки подлежит необходимому согласованию со стороны локальных и международных регуляторов, а также локальных антимонопольных ведомств. Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году», — отметили в «Сбере».

Это не первая сделка, в ходе которой Сбербанк сокращает присутствие за рубежом. В 2019 году он продал турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD. Сумма сделки составила 5 млрд долларов США. По словам главы «Сбера» Германа Грефа, решение о продаже было связано с санкционными ограничениями, которые были введены против российской кредитной организации в части ее международного присутствия. Он отмечал, что сделка позволит Сбербанку «сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы» кредитной организации в России.

Под санкции Евросоюза «Сбер» вместе с другими госбанками попал в 2014 году. Сейчас секторальные санкции запрещают гражданам и компаниям стран ЕС кредитовать российские госбанки на срок более 30 дней, также под запретом любые другие формы финансирования, которые можно расценить как предоставление заемных средств на срок больше месяца, в том числе покупка облигаций.

«Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать наш бизнес в Казахстане и Белоруссии», — говорил Греф еще в 2018 году. А в июне 2021 года первый зампред «Сбера» Лев Хасис заявлял: «Ввиду геополитической ситуации мы сейчас сокращаем наше присутствие как банковского бизнеса в других странах». Он оценивал срок, в течение которого банк снизит присутствие в Европе, в один-два года.

Напомним, что 3 сентября премьер-министр РК Аскар Мамин и глава группы компаний «Сбер» Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве по созданию платформы цифрового правительства Казахстана. Для этой цели Сбербанк готов выделить казахстанской стороне кредит в размере 500 млн долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940831-smi-sberbank-sokraschaet-prisutstvie-v-evrope-iz-za-sanktsiy/