Выпускник "Болашака" Ернар Хасенов получил руководящий пост в комитете Минэнерго

Ернар Хасенов был назначен председателем комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как рассказали в пресс-службе правительства, сегодня Ернар Хасенов был назначен на должность председателя комитета государственного энергетического надзора и контроля ведомства.

Он родился в 1987 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет, университет Стратклайд (Великобритания) по программе "Болашак".

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом отдела контроля и приемки работ Павлодарского областного департамента Комитета автомобильных дорог.

В 2010-2014 гг. - эксперт, главный эксперт, руководитель управления комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2023 гг. - главный эксперт, главный консультант, главный инспектор Канцелярии премьер-министра РК.

В 2023-2025 гг. - руководитель территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Карагандинской области.

С июня 2025 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

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