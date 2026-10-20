Канат Кульшманов стал директором СЦК при президенте Казахстана: что о нем известно

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения, согласно которым в Службе центральных коммуникаций назначен новый директор - им стал Канат Кульшманов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В пресс-службе президента сообщили, что Умаров Аскар Куанышевич освобожден от должности директора Службы центральных коммуникаций при президенте РК.

На его место назначен Канат Кульшманов.

"Распоряжением главы государства Кульшманов Канат Амангельдинович назначен директором Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.

Согласно биографии, Канат Кульшманов родился 5 сентября 1987 года в Костанайской области. В 2008 году окончил бакалавриат, в 2010 - магистратуру Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева по специальности "журналистика". Доктор философских наук (PhD).

Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом сектора политической и правовой информации АО "НК "Казинформ".

2012-2016 годы - журналист информационного агентства АО "Казконтент";

2016-2017 годы - и.о. руководителя управления мониторинга и анализа СМИ департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

2017-2019 годы - руководитель пресс-службы - пресс-секретарь акима Актюбинской области;

2019-2020 годы - пресс-секретарь, директор департамента по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2020-2021 годы - заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области;

2021-2022 годы - руководитель пресс-службы АО "НК "КазМунайГаз";

2022-2024 годы - руководитель пресс-службы - пресс-секретарь премьер-министра Республики Казахстан;

2024-2025 годы - заместитель заведующего отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан;

2025-2026 годы - заведующий отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан.

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