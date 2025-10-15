Новым депутатом мажилиса стал Абуталип Мутали

На заседании мажилиса объявили нового депутата - Абуталип Мутали избран депутатом взамен сложившей полномочия Жулдыз Сулейменовой, передает корреспондент NUR.KZ

Новый депутат Абуталип Мутали представляет партийную фракцию Amanat - он был избран в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Абуталип Мутали состоит в Президентском молодежном кадровом резерве. Он является выпускником программы "Болашак". Мутали окончил Университет штата Пенсильвания (США).

В 2022 году он стал советником исполнительного секретаря партии Amanat.

Напомним, что Жулдыз Сулейменова заняла должность министра просвещения. На прошлой неделе она принесла клятву госслужащего как впервые назначенная на должность министра.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.