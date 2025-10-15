jitsu gif
      Новым депутатом мажилиса стал Абуталип Мутали

      Опубликовано:

      Абуталип Мутали
      Абуталип Мутали: пресс-служба партии AMANAT

      На заседании мажилиса объявили нового депутата - Абуталип Мутали избран депутатом взамен сложившей полномочия Жулдыз Сулейменовой, передает корреспондент NUR.KZ

      Новый депутат Абуталип Мутали представляет партийную фракцию Amanat - он был избран в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

      Абуталип Мутали состоит в Президентском молодежном кадровом резерве. Он является выпускником программы "Болашак". Мутали окончил Университет штата Пенсильвания (США). 

      В 2022 году он стал советником исполнительного секретаря партии Amanat.

      Напомним, что Жулдыз Сулейменова заняла должность министра просвещения. На прошлой неделе она принесла клятву госслужащего как впервые назначенная на должность министра.

