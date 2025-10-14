jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор

      Стало известно, кто получил мандат депутата мажилиса вместо нового министра просвещения

      Опубликовано:

      Әбутәліп Мутәлі
      Әбутәліп Мутәлі. Фото: amanatpartiasy.kz

      Свободный мандат депутата мажилиса от партии Amanat получил выпускник программы "Болашак" Әбутәліп Мутәлі. Об этом сообщается на сайте партии, передает NUR.KZ.

      Как рассказали, постановлением Бюро политсовета партии свободный мандат депутата мажилиса по партийному списку передан члену Президентского молодежного кадрового резерва Әбутәліпу Мутәлі. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.

      Отмечается, что Әбутәліп Мутәлі — выпускник программы "Болашақ". Он известен как специалист в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

      Напомним, 29 сентября Жулдыз Сулейменова была назначена министром просвещения РК. Указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

      Жулдыз Сулейменова сменила Гани Бейсембаева, которого сегодня Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра просвещения Казахстана. Он занимал пост с 2023 года.

      До этого назначения Сулейменова являлась депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва, членом комитета по социально-культурному развитию в Астане. 1 октября мажилис проголосовал за прекращение ее полномочий как депутата.

