Мажилис проголосовал за прекращение полномочий депутата Жулдыз Сулейменовой

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты проголосовали за прекращение полномочий депутата Жулдыз Сулейменовой, передает корреспондент NUR.KZ.

Член ЦИК Азамат Айманакумов напомнил, что Жулдыз Сулейменова указом президента назначена министром просвещения.

"В этой связи вносим на ваше рассмотрение представление о досрочном прекращении полномочий депутата Жулдыз Сулейменовой", - отметил он.

Депутаты проголосовали единогласно.

"От имени депутата выражаю благодарность за активную работу в стенах парламента и желаю удачи на новом рабочем месте", - сказал спикер палаты Ерлан Кошанов.

Напомним, 29 сентября Жулдыз Сулейменова была назначена министром просвещения РК. Указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Жулдыз Сулейменова сменила Гани Бейсембаева, которого сегодня Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра просвещения Казахстана. Он занимал пост с 2023 года. В тот же день указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем премьер-министра - министром искусственного интеллекта и цифрового развития.

