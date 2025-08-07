Токаев назначил посла Казахстана в Таиланде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Маргулана Баймухана чрезвычайным и полномочным послом РК в Таиланде, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, указ о назначении Баймухана уже подписан.

"Указом главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, постоянным представителем Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)", - сказано в сообщении.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Маргулан Баймухан родился 6 сентября 1974 года в Алматинской области. Он женат, воспитывает трех детей. Получил образование в университетах Польши и Канады.

Карьеру начинал в компании Daewoo Electronics в 1996 году. Также с 1999 года занимал различные должности в Министерстве иностранных дел.

Также занимал должности посла Казахстана в Польше, Бельгии, Люксембурге и заместителя министра иностранных дел РК. С 2001 года возглавляет Ассоциацию дипломатов Казахстана.

В июне этого года Касым-Жомарт Токаев подписал указы и назначил послов в Королевстве Бельгия и в Кувейте.

Напомним, в апреле этого года Толежан Барлыбаев был назначен послом Казахстана в Украине. Ранее данную должность занимал Дархан Калетаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.