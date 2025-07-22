Назначен заместитель акима Актау

Назначен новый заместитель акима Актау. Им стал Бекзат Жүсіп, ранее занимавший пост председателя правления Qazcontent, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Бекзат Жүсіп родился в 1989 году в селе Уштаган Мангистауской области.

Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, а также магистратуру Университета Восточной Англии (Великобритания). Выпускник международной программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 2006 году редактором Мангистауского филиала АО "РТРК "Казахстан".

В 2009-2013 годах работал на республиканских телеканалах.

В 2013-2016 годах занимал должность руководителя пресс-службы акима Кызылординской области, пресс-секретарь.

В 2019-2021 годах - директор Мангистауского филиала АО "РТРК "Казахстан".

В 2021-2022 годах - заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан.

В 2022-2023 годах - заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК.

В 2023-2024 годах - председатель правления государственного информационного агентства "Qazcontent".

Напомним, в июле 2024 года распоряжением главы Мангистауской области по согласованию с Администрацией президента РК на должность акима Актау был назначен Абилкаир Байпаков. До этого он с 2023 года работал руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

По информации официального сайта, аппарат акима города Актау является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима и акимата города.

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