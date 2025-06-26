Двух судей Верховного суда освободили от должностей

На заседании сената парламента РК депутаты проголосовали за освобождение от должностей двух судей Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты сената проголосовали за освобождение от должностей по представлению президента судей Верховного суда Амира Досжана и Германа Нурбаева.

Вопрос был предварительно рассмотрен профильным комитетом сената.

Отметим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;

на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;

в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;

ранее судимое;

освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;

уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.