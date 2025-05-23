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Токаев назначил послов Казахстана в ОАЭ, Эфиопии и Кении

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов и представителей Казахстана в ряде стран и международных организациях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, согласно указу главы государства, чрезвычайный и полномочный посол РК в Турции Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен постоянным представителем Казахстана при Организации тюркских государств по совместительству.

Екребулан Сапиев
Екребулан Сапиев. Фото: gov.kz

Отметим, согласно информации на официальном сайте посольства РК в Турции, Еркебулан Сапиев родился в 1975 году в Москве.

Окончил Университет Анкары, Стамбульский университет Айдын. Магистр политологии и международных отношений.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Работал в Министерстве финансов РК, в ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства", в Администрации президента РК.

С 2006 по 2011 год являлся советником, советником-посланником посольства РК в Турции.

С 2011 по 2013 год - заместитель директора Департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции МИД РК.

Позже был назначен генконсулом РК в Стамбуле, послом по особым поручениям МИД РК.

С 2019 по 2022 год являлся послом РК в Туркменистане, а в марте 2022 года был назначен послом РК в Турции.

Этим же указом Жумабек Рауан Абдиманапулы назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

Рауан Жумабек
Рауан Жумабек. Фото: gov.kz

Согласно информации ИПС "Юрист", Рауан Жумабек родился 24 августа 1981 года в Алматы.

Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.

Владеет казахским, русским, английским и арабским языками.

С 2004 по 2005 год работал референтом, атташе Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК.

С 2005 по 2009 год - атташе, третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия.

С 2009 по 2011 год - второй, первый секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2011-2014 годах - первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.

С 2014 по 2019 год - инспектор, заведующий сектором Центра внешней политики Администрации президента.

2019-2024 годы - генеральный консул Республики Казахстан в городе Дубай.

С февраля 2024 года занимал пост директора департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК.

Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Кения и постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству.

Он освобожден от должности посла Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Барлыбай Садыков
Барлыбай Садыков. Фото: t.me/pressmfakz

По данным Telegram-канала МИД РК, ​​Барлыбай Садыков родился 25 сентября 1964 года.

В 1988 году окончил Военный институт Министерства Обороны СССР.

Свою дипломатическую карьеру начал с должности атташе Управления стран Европы и Америки МИД Казахстана в 1993 году.

В разные годы работал на различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США.

С 2008 по 2012 год занимал должности заместителя директора, директора департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 2013 по 2015 год являлся послом по особым поручениям МИД РК.

В декабре 2015 года был назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке, а в августе 2016 года стал первым заместителем постпреда РК.

До своего назначения в Аддис-Абебу с января 2018 года занимал должность посла Казахстана в Пакистане и Бангладеш.

Свободно владеет английским и урду.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Вместо него чрезвычайным и полномочным послом РК в Эфиопии назначен Адилбаев Жалгас Жумаевич.

Жалгас Адилбаев
Жалгас Адилбаев. Фото: t.me/pressmfakz

Как сообщает МИД РК в своем Telegram-канале, Адилбаев Жалгас Жумаевич родился 15 декабря 1964 года в Атырауской области.

Окончил с отличием Казахский Государственный университет им. С.М.Кирова, аспирантуру Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Имеет ученую степень доктор PhD.

Работает в системе Министерства иностранных дел РК с мая 1998 года.

Свою дипломатическую карьеру начал с должности начальника отдела Управления государственного протокола. В 2000 году возглавил Службу госпротокола МИД РК.

В различные годы работал советником посольства Казахстана в Литве, советником-посланником посольства Казахстана в Австрии.

В 2009-2010 годах занимал должность генерального консула Республики Казахстан в городе Горган в Иране.

С 2010 по 2015 годы работал в Центральном аппарате МИД РК в качестве заместителя Председателя Комитета международного экономического сотрудничества и посла по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с парламентом и по работе с общественными организациями РК.

С 2015 по 2017 год работал советником-посланником посольства Казахстана в Армении.

Позже был послом РК в Монголии и послом по особым поручениям МИД РК.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Владеет английским языком. Женат, воспитывает двоих детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2248071-tokaev-naznachil-poslov-kazahstana-v-oae-i-efiopii/