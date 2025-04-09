Назначен заместитель акима Семея

Бекжан Бапышев назначен заместителем акима Семея. До этого он работал заместителя акима района "Алматы" города Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Семея, Бекжан Мейрамбекович родился в 1989 году в Восточно-Казахстанской области.

В 2011 году окончил Восточно-Казахстанский университет имени Аманжолова по специальности "юриспруденция", а в 2024 году завершил обучение в Академии государственного управления при президенте РК по магистерской программе "государственная политика".

Трудовую деятельность начал в 2011 году в аппарате акима района "Алматы" города Астаны в качестве стажера.

В 2012-2013 годах проходил молодежную практику и занимался общественными работами.

В 2013-2015 годах работал главным специалистом в отделах производственно-технического обеспечения, жизнеобеспечения и инфраструктуры аппарата акима района "Сарыарка" города Астаны.

В 2015-2016 годах трудился в аппарате акима района "Алматы" в комиссии по легализации имущества и в штабе по подготовке к выборам депутатов мажилиса парламента.

В дальнейшем занимал должности техника, главного специалиста и руководителя производственно-технического отдела.

В 2017-2018 годах был руководителем отдела инфраструктуры аппарата акима района "Есиль" города Астаны.

В 2018-2020 годах возглавлял отдел благоустройства и производственно-технический отдел аппарата акима района "Алматы".

До настоящего назначения занимал должность заместителя акима района "Алматы" города Астаны.

Напомним, в декабре 2024 года вместо Нурбола Нурсагатова был назначен новый аким Семея. Им стал бывший глава Бескарагайского района области Абай Талгат Муратов.