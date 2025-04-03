Назначен первый заместитель акима области Абай Берика Уали

Ербол Садыр назначен первым заместителем акима области Абай. Соответствующее распоряжение после согласования с Администрацией президента РК подписал глава региона Берик Уали, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Ербол Әбілхайырұлы Садыр родился 23 марта 1973 года в селе Тасты Созакского района ЮКО.

В 1994 году окончил Казахскую академию управления по специальности "экономист".

В разные годы работал главным специалистом отдела экономики в селе Шолаккорган Созакского района Южно-Казахстанской области, заведующим отделом экономики и поддержки малого бизнеса, заместителем начальника управления по поддержке предпринимательства Южно-Казахстанской области, а также начальником управления экономики и бюджетного планирования.

Он также был заместителем акима Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, заместителем и первым заместителем акима Шымкента.

До нынешнего назначения работал в сфере бизнеса.

Напомним, в феврале 2025 года Берик Уали был назначен акимом области Абай. До этого с сентября 2023 года он занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана.

На пост акима области Абай также претендовал глава города Курчатова Болат Абдралиев. По результатам открытого голосования 102 из 126 депутатов отдали свои голоса за кандидатуру Берика Уали. За кандидатуру Болата Абдралиева проголосовали 24 депутата.