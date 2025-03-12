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Рахимжан Дильдаев назначен членом Высшей аудиторской палаты

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Рахимжан Дильдаев
Рахимжан Дильдаев. Фото: КВГА МФ РК

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты проголосовали за назначение Рахимжана Дильдаев на должность члена Высшей аудиторской палаты РК, передает NUR.KZ.

Как отметила депутат Татьяна Савельева, Рахимжан Дильдаев дипломированный юрист, экономист-финансист.

Трудовую деятельность он начал в 1998 году ведущим специалистом комитета по торговле и госзакупкам администрации города Шымкент.

Отмечается, что порядка 20 лет работала на различных должностях в структурах комитета государственных доходов и министерства финансов в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях и в городе Алматы.

Начиная с 2020 года и по настоящее время, осуществлял профессиональную деятельность на руководящих должностях в сфере внутреннего государственного аудита по городу Алматы и Жамбылской области

"Комитет мажилиса по финансовому бюджету считает, что Дильдаев Рахимжан соответствует должности члена высшей аудиторской палаты Республики Казахстан. Просим поддержать", - добавила она.

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, согласно официальному сайту, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной Президенту Республики Казахстан. Миссией Высшей аудиторской палаты РК является укрепление финансовой дисциплины, повышение эффективности использования государственных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора в целях обеспечения экономической стабильности в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2227265-rahimzhan-dildaev-naznachen-chlenom-vysshey-auditorskoy-palaty/